Under 15 Femminile, Milan campione sul tetto d’Italia!

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Per la seconda volta nella storia, il Milan è campione d'Italia Under 15 al femminile: ad Anagni le rossonere conquistano uno splendido Scudetto domando in finale la Juventus per 2-1. A sigillare il Tricolore, il quarto - contando anche un titolo Primavera e uno Under 17 - per le ragazze del nostro settore giovanile, è una splendida doppietta nello spazio di sei minuti del secondo tempo di Angelica Ferranti”.