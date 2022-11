Sconfitta nel derby per l’under 16 rossonera: obiettivo ripartire subito

Per i giovani rossoneri dell'under 16 è arrivata la prima sconfitta stagionale. Contro l'Inter fa male e bisognerà ripartire

Redazione Il Milanista

“La prima sconfitta in campionato dell'U16 rossonera è arrivata proprio nella partita più sentita, il Derby. Al PUMA House of Football, sabato scorso, i nostri 2007 si sono arresi per 3-1 al termine di una partita molto più equilibrata di quanto abbia detto il punteggio. Alla 7ª giornata i rossoneri arrivavano a punteggio pieno e a +8 sui rivali cittadini, che comunque restano ben distanziati in classifica anche dopo lo scontro diretto del weekend”.

Le parole del tecnico rossonero — “Da questa sconfitta la squadra può solo che ripartire, traendo una lezione importante: "Magari ci può servire un bagno di umiltà", ha detto l'allenatore rossonero, "ho messo in guardia i ragazzi, spero che questa sconfitta sia da spunto per le prossime partite". Il gol di Liberali (ottavo in stagione compreso uno con l'U17), che aveva aperto nel migliore dei modi la ripresa dopo un primo tempo chiuso sotto di due reti, non è bastato a evitare il ko”.

Milan sempre in testa alla classifica — “La sconfitta non nasconde però gli aspetti positivi della prestazione, visti più che altro nella reazione della squadra ai gol subiti, con un gioco sempre propositivo e in grado di creare tante occasioni da gol, fermate da un palo e da diverse parate decisive del portiere ospite. I risultati della domenica hanno confermato i rossoneri in testa alla classifica del girone a +2 sull'Atalanta e a +5 sull'Inter. La classe dei 2007 tornerà in campo domenica 27 novembre in trasferta contro l'Udinese, per fare di questo Derby un lontano ricordo e riprendere il proprio cammino di vittorie in campionato”. Questo il comunicato presente sul sito del Milan.