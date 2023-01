Milan, le ultime su Zaniolo: aspetta i rossoneri o accetta la proposta?

Tra la Roma e Nicolò Zaniolo è ormai rottura. Il giocatore è sul mercato e la volontà di entrambe le parti è di trovare una soluzione negli ultimi giorni della sessione invernale. Sul giocatore c’era l’interesse del Milan , che però si è tirato indietro perché non ha a disposizione l’extra budget per comprarlo. L’attaccante sta ancora valutando l’offerta del Bournemouth , non pienamente convinto della destinazione.

Il giocatore sarebbe infatti anche disposto ad aspettare giugno per essere ceduto al Milan. Tuttavia il club inglese vorrebbe alzare l’offerta e arrivare così a tre milioni di euro più bonus a stagione. Proprio sulla questione è intervenuto Angelo Mangiante ai microfoni di SkySport24: "Zaniolo si sta allenando regolarmente in gruppo, ma non sarà convocato per il Napoli. Tra la Roma e il giocatore c'è il gelo. Oggi il suo agente parlerà con il Bournemouth per capire il progetto del club inglese”.