Verso Milan-Udinese: i numeri prima della sfida contro i friulani

Il Milan questa sera affronterà l'Udinese a San Siro per l'undicesima giornata di Serie A: ecco i numeri da conoscere prima della partita

Questa sera i rossoneri affronteranno l' Udinese a San Siro, nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A. Conosciamo meglio i numeri su questa sfida , grazie al sito ufficiale del Milan .

Il focus: "Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A (9V, 6N): l'unico successo dei friulani nel parziale è un 1-0 dell'11 settembre 2016.

I rossoneri hanno segnato 106 gol a San Siro contro l'Udinese in campionato : esattamente il doppio di quelli realizzati dai bianconeri (53) in casa milanista.

Tutte l e ultime 21 marcature realizzate nelle sfide tra Milan e Udinese in A sono arrivate da dentro l'area di rigore ; l'ultimo gol segnato da fuori area è stato firmato da Theo Hernández.

L'ultima delle due sfide in cui Rade Krunić ha sia segnato che fornito un assist in Serie A è stata proprio contro l'Udinese, nel match perso per 3-2 con l'Empoli nell'aprile 2019.