Milan-Torino, designato Mariani: i precedenti con l’arbitro di Aprilia

Il Milan ha iniziato bene la stagione, vincendo 2-0 sul campo del Bologna nella prima giornata di Serie A. I rossoneri torneranno in campo sabato 26 agosto alle 20:45, per l'esordio a San Siro contro il Torino .

Il Milan ha 18 precedenti con Mariani. Con l'arbitro di Aprilia i rossoneri hanno ottenuto 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Nella scorsa stagione ci sono stati tre incroci: la sconfitta interna per 1-2 contro il Napoli, la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta a San Siro e il successo per 1-0 in casa della Juventus.