Milan-Torino 4-1, il commento: i rossoneri prendono il Toro per le corna

La cronaca del primo tempo

Il Milan inizia subito in modo propositivo con il baricentro alto. Al terzo minuto un'azione insistita porta a una potenziale occasione per i rossoneri, con una spizzata di Hernandez in mezzo, ma nessun compagno riesce a concludere. Leao si rende protagonista di diverse accelerazioni interessanti nei primi minuti. Al 9' ci prova Giroud al volo ma il tiro finisce a lato. Al 12' ci prova Hernandez su punizione, ma il tiro è molto largo rispetto allo specchio. Il Milan è padrone del campo e ha il pallino del gioco, con il Toro che si difende basso e perde anche Sanabria per infortunio, sostituito da Pellegri. Al 33' i rossoneri passano in vantaggio con una bella azione su una palla recuperata a centrocampo. Loftus-Cheek viene lanciato in area di rigore e con un cambio di passo supera Rodriguez e mette in mezzo un pallone perfetto per Pulisic. 1-0 Milan. Al 36' c'è subito il pareggio del Toro: un tiro sbilenco di Ricci diventa un assist per la grande girata di Schuurs che batte Maignan. 1-1 al Meazza. Al 41' Mariani viene richiamato al Var per un tocco di mano in area di Buongiorno: l'arbitro decide per il calcio di rigore. Dal dischetto Giroud spiazza Milinkovic-Savic e riporta in vantaggio i suoi. 2-1 Milan. I rossoneri non si fermano e nel recuperano trovano il terzo. Assist geniale di Leao che pesca Hernandez che supera con un tocco delicato il portiere. 3-1 Milan. Si chiude un primo tempo dai grandi ritmi e con un Milan spumeggiante nelle azioni offensive. Doppio vantaggio meritato.