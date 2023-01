Milan-Torino, il commento: incredibile a San Siro, il Torino vince in 10 vs 11!

Stasera allo stadio San Siro di Milano è andata di scena la sfida di Coppa Italia tra il Milan e il Torino: ecco come è andata

Redazione Il Milanista

Si è appena giocato il match tra il Milan e il Torino, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Il risultato finale è stato di 1-0 per il Torino.

La cronaca del primo tempo — Nei primi minuti di gioco le due squadre si studiano senza farsi del male. La prima occasione è per il Torino. Tatarusanu sbaglia il rinvio. Ne approfitta Sanabria che serve Lukic il quale tutto solo davanti al portiere rumeno si fa ipnotizzare il tiro da posizione favorevolissima al minuto numero 12. Poco dopo è il Milan a rendersi assai pericoloso. Su sviluppi da corner De Ketelaere spizza un pallone in modo astuto ma la sua girata di testa si stampa sul palo e poi finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic. La seconda parte della prima frazione vede crescere a poco a poco il Milan con il Torino rintanato a difendore lo zero a zero. Poche occasioni, ma partita piacevole a San Siro. All'intervallo si va con il risultato in parità.

La cronaca del secondo tempo — La seconda frazione così come era cominciata la prima. Cone le due formazioni che si studiano e si rispettano. Match molto equilibrato dove la sensazione è che saranno i particolari a fare la differenza. O meglio, i cambi. Girandola di sostituzioni poco dopo l'ora di gioco per le due squadre. Messias, appena entrato, sfiora un gol di pregievole fattura, stoppando un pallone non facile. Il suo tiro con il piede non preferito, finisce alto non di molto. Minuto 69, cambia la partita. Djidji viene espulso. Il Milan fatica a sfruttare l'uomo in più con il Torino che tiene bene il campo. All'85esimo è Serginho Dest a sfiorare il palo con un tiro radente l'erba. Al 91esimo è Theo Hernandez a provarci con Milinkovic-Savic che si rifugia in angolo. Finiscono i termini regolamentari.

La cronaca del primo tempo supplementare — Entrambe le squadre danno l'impressione di essere stanche. Soprattuto il Torino con un uomo in meno. Al 98esimo il Milan va di nuovo vicino al vantaggio. Sempre Serginho Dest va al tiro. Il pallone passa tra mille gambe, ma Milinkovic-Savic lo vede e ci arriva. La sfera resta lì, ma la difesa granata è lesta a sventare il pericolo. Poco dopo è il Torino a flirtare con il vantaggio. Linetty, servito bene, ci prova da ottima posizione, ma il suo tiro è impreciso (minuto 100). Al 104esimo Giroud cerca la girata ma il portiere del Torino si oppone con una giocata da hockey salvando il risultato.

La cronaca del secondo tempo supplementare — Ora la partita è una girandola di emozioni. Leao semina il panico, si accentra e prova il tiro che finisce di poco sopra la traversa con Milinkovic-Savic immobile. Minuto 113, la svolta. Il Torino riparte con il Milan che fatica a rientrare. Lukic lancia Bayeye, appena entrato, il quale vede al centro Adopo tutto solo. Lo serve e l'attaccante granata deve solo depositare il pallone in rete. Incredibile a San Siro, Torino avanti con un uomo in meno dopo quasi due ore di gioco a tutta! Il Milan prova a pareggiare ma prima Schuurs e poi Buongiorno dicono di no a Calabria e Giroud con due interventi salva-risultato. Finisce 1-0 per il Torino che avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. Milan ko e fuori dalla competizione! Da San Siro è tutto amici de IlMilanista.it