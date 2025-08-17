Milan, le top news di giornata

Oggi è il giorno della sfida fra Milan e Bari. Allegri prepara il 3-5-2. Anche la Primavera scende in campo. Trattativa viva per Hojlund

Oggi è il giorno della prima sfida ufficiale della stagione del Milan: questa sera i rossoneri affronteranno il Bari nella gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Intanto prosegue il lavoro della dirigenza sul mercato, con la trattativa per Hojlund in primo piano.

Stasera in campo

Il Milan non può permettersi passi falsi: il Bari è avversario da prendere con le pinze, perché arriva a San Siro senza nulla da perdere. Allegri deve dare subito un segnale, cancellando le ombre della scorsa stagione. Non conta il bel gioco: serve vincere e convincere. La stagione parte adesso, senza alibi.

Dubbio Hojlund

Hojlund apre definitivamente al Milan, ma detta le proprie condizioni. Il danese vuole garanzie sul riscatto futuro. Un segnale chiaro: l’attaccante non vuole fare la meteora in rossonero, pretende fiducia vera. Sta al club di via Aldo Rossi dimostrare e prendere una decisione finale. I tempi dei tentennamenti sono finiti.

La Primavera va a Lecce

Il futuro del Milan parte alle 11. La Primavera apre la stagione a Lecce in trasferta. Non è un test leggero e semplice, perché i salentini sanno trasformare il proprio campo in una dura sfida. Il gruppo di Renna deve dimostrare maturità e coraggio, evitando i blackout. Giovani, sì, ma già chiamati a fare sul serio.