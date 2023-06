Milan, Thuram è sempre più vicino ad accettare la proposta dei rossoneri

La notizia riguardante l’addio di Tonali ha colto alla sprovvista tutti i tifosi del Milan, che da ieri non fanno altro che pesare di dover salutare un’altra bandiera rossonera. Tuttavia questa notizia ha distolto l’attenzione sulla trattativa per Marcus Thuram. L’attaccante lascerà il Borussia Mönchengladbach a parametro zero ed è sempre più vicino all’accettare il trasferimento presso il Diavolo.