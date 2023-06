Milan, il sogno di mercato si chiama Thuram: ecco la proposta rossonera

La stagione sportiva è ormai giunta ai titoli di coda , ed è arrivato il momento di programmare il Milan del futuro. Bisognerà analizzare, monitorare diversi profili sul palcoscenico mondiale, per poi decidere quale di questi possa fare al caso dei rossoneri. L'obiettivo della dirigenza meneghina è quello di regalare a Stefano Pioli degli innesti di qualità, che possano fare un salto in avanti all'intero organico.

MILAN: L'OFFERTA A THURAM

La priorità assoluta dei diavoli resta l'attaccante. Origi e Rebic sono in uscita, mentre Giroud non è più un giovanotto. Tuttosport ha fatto il punto della situazione su Marcus Thuram, noto obiettivo di calciomercato del Milan. Il classe 1997 è un occasione ghiotta per i rossoneri, dato che si libererà a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach. Resta però da superare l'agguerrita concorrenza delle big d'Europa: Paris Saint Germain fra tutte. La proposta fatta dal Milan a Thuram è di quelle importanti: si tratta di un contratto da 4, anche 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, più la sicurezza di una maglia da titolare - a differenza dei parigini.