Morte Berlusconi, il cordoglio di Galliani e del Monza

Stamattina si è spento l'ex presidente del Milan, che da proprietario del Monza ha portato il club brianzolo per la prima volta in Serie A

Dopo la cessione del Milan, Berlusconi era rientrato nel mondo del calcio con l'acquisto del Monza . Nel giro di meno di 4 anni il presidente, ancora con Galliani al suo fianco, ha portato il club brianzolo in Serie A per la prima volta nella sua storia .

Questo il cordoglio del Monza sul suo sito ufficiale: "Per sempre con noi. Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: "Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente"".