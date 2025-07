Milan, Thiaw non pienamente convinto del Como: le ultime

Malick Thiaw è pronto a salutare il Milan. Su di lui c’è il forte interesse del Como, ma il giocatore non è convinto del tutto

Il Como sembra intenzionato a fare sul serio per prendere Malick Thiaw del Milan . Nonostante però questo concreto interesse dei lariani, il difensore non sembra totalmente convinto della destinazione.

Il Como vede in Thiaw l’elemento ideale per rafforzare il proprio reparto difensivo in vista del salto di categoria.