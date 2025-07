Milan, previsto nuovo tentativo per Doué dello Strasburgo

Il Milan prepara un nuovo tentativo per Doué dello Strasburgo, obiettivo per la fascia destra. I rossoneri cercano rinforzi sugli esterni.

Dopo che la trattativa per Archie Brown del Gent è naufragata, il Milan deve ora correre ai ripari per rinforzare le corsie: servono un terzino destro e uno sinistro. Dopo la cessione di Theo Hernandez e la mancata riconferma di Walker e Florenzi , quello degli esterni bassi è oggi il reparto che ha più bisogno di rinforzi, anche numericamente.

Doué obiettivo concreto per la fascia destra

Se per la fascia sinistra il primo obiettivo era proprio Brown, ora sfumato, quello per la fascia destra resta Guéla Doué dello Strasburgo. Il Milan aveva presentato un’offerta da 15 milioni di euro, ma il club francese l’ha subito rifiutata, chiedendo il doppio: 30 milioni. Ora i rossoneri sarebbero pronti a tornare alla carica, formulando una nuova proposta per provare a ridurre la distanza tra domanda e offerta. L’idea è quella di fare anche un investimento importante per regalare ad Allegri almeno un nuovo esterno basso prima della partenza per la tournée estiva, prevista per la prossima settimana.