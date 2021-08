Milan | Suma sul mercato: “Rossoneri superati per Kaio Jorge”

Il direttore di Milan Tv è intervenuto nel suo editoriale Milannews, per commentare la lotta tra Juventus e Milan per il brasiliano del Santos

Redazione Il Milanista

Il colpo è sfumato. Kaio Jorge è destinato a sbarcare in bianconero, nonostante sembrava avesse raggiunto un accordo con Maldini e Massara. Il reparto d'attacco non si completerà per ora, il brasiliano del Santos ha preferito di vivere sotto la supervisione di Cr7 a Ibrahimovic e Oliver.

Il direttore di Milan Tv, Mauro Suma è intervenuto nel suo editoriale per Milannews, per commentare la lotta tra Juventus e Milan, che ha visto trionfare i bianconeri, per l'acquisto di Kaio Jorge.

L'amore per il Milan non si compra

Il giornalista ha parlato prima dello splendido esempio costituito dal centrocampista ivoriano: "L'intervista di Franck Kessie alla Gazzetta è stata stupenda. Parole da Milanista, parole da leader, la firma degli affetti. Ma so perfettamente che per la firma quella vera, quella in calce come dicevano gli antichi, resta del lavoro da fare".

Le voci contano poco, le parole del centrocampista dicono tutto: "L'intervista del "Presidente" è stata inequivocabile, ma loro sono lì a fare ghirigori, a interpretare le virgole e le controvirgole, a caricare di livore Atangana, a fare le danze del sole, della pioggia e della firma pur di poter rinfacciare ai rossoneri anche Franck dopo Gigio e Calha. Ognuno vive e si manifesta in maniera più o meno trasparente, come meglio crede".

Frank Kessie

In chiusura Suma ha commentato il colpo sfumato: "Veniamo da giorni e giorni di 'sorpasso' della Juventus sul Milan per Kaio Jorge. Poi parla il consulente di mercato del Santos che dice che l'unica offerta arrivata fino ad oggi in Brasile è quella del Monaco. Chi ci capisce è bravo. Complimenti in ogni caso all'orchestrina e alla propaganda".

"Stessa cosa per le versioni dei suoi agenti e del suo club di riferimento. Un guazzabuglio di interlocutori, di date, di sorpassi. Un vero e proprio casino. Una sola cosa è stata venduta per certa: il Milan è stato superato. Da chi, come e per cosa, non è chiarissimo. Ma è stato superato. Applausi".