Il Milan fa sul serio per Guler. Il padre incontra il Fenerbahce ma…

Il Milan ha trovato in Arda Guler un rinforzo ideale per la rosa meneghina. Vediamo di seguito gli ultimi sviluppi

Redazione Il Milanista

Il Milansta pianificando le mosse da effettuare nel corso del mercato estivo, alla ricerca di rinforzi per la rosa attuale. Da giorni la società ha messo gli occhi su Arda Guler, esterno d’attacco del Fenerbahce. Il giocatore classe 2005 ha il contratto in scadenza nel 2025, ma non sembra intenzionato a rinnovare con il club turco. Secondo i media locali il giocatore è un talento che nasce ogni cento anni, destinato a lasciare il segno. Ne è una conferma il bellissimo gol messo a segno contro il Galles, che lo ha reso il più giovane a segnare con la maglia della Turchia a 18 anni e 114 giorni.

Per ora la sua clausola è di 17,5 milioni di euro, ma potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Su di lui infatti ci sono molti club: Napoli, Ajax, Borussia Dortmund e PSG. A questa lunga lista si è aggiunto anche il Milan, con Moncada innamorato da tempo del giovane. Guler fa proprio al caso dei rossoneri, per età, ingaggio e futura rivendibilità. Per portare il giovane in Italia però è necessario convincerlo che quello rossonero sia il progetto migliore per il suo futuro. Soprattutto il padre, Umit Guler, che lo ha in procura, vuole una ricca commissione oltre un premio alla firma.

Nei giorni scorsi il padre del calciatore ha incontrato il presidente del Fenerbahce, ma il summit di tre ore non ha portato a una svolta. Il club turco avrebbe proposto al giovane di restare per un altro anno, ma la risposta è stata negativa. Guler potrebbe anche pensare di rinnovare per far incassare al club una cifra superiore ai 17,5 milioni di euro. Tuttavia al momento questa strada sembra difficile. Un altro incontro è atteso nei prossimi giorni, quando si arriverà a una conclusione.