Milan, stagione sottotono di Tomori e Kalulu ma sono incedibili

Tomori e Kalulu sono tra i giocatori che hanno reso di meno quest’anno con il Milan, ma sono considerati incedibili

Redazione Il Milanista

Il campionato non è ancora arrivato al termine. Mancano ancora due partite e il Milanè in lotta per un posto in Champions League. La prossima partita di Serie A si giocherà domenica sera e sarà contro la Juventus, penalizzata di 10 punti. I rossoneri sono consapevoli dell’importanza di vincere questo big match in trasferta, per sperare di collocarsi alla fine tra le prime quattro squadre del campionato. Sicuramente ci sarà da stringere i denti e lottare con tutte le proprie forze contro un avversario forte e motivato a far bene.

La stagione del Milan non è stata come i tifosi si aspettavano. Soprattutto in campionato i Diavoli hanno dimostrato di fare molta difficoltà nel mantenere alti i ritmi e di non riuscire a gestire il doppio impegno con la Champions. In generale tutta la squadra è apparsa sotto tono rispetto a quella dello scorso anno, riuscita a vincere lo Scudetto. A balzare agli occhi è stato soprattutto il calo delle prestazioni di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Nel corso della passata stagione il Milan era risultata la squadra con più punti in classifica e con meno gol subiti, anche grazie all’exploit del francese.

Invece quest’anno i Diavoli non sono riusciti a confermare gli stessi numeri, complice l’involuzione di Kalulu che ha perso minuti di gioco. Nelle ultime cinque gare infatti è partito dal primo minuto soltanto in due occasioni. Tomori è stato più utilizzato dall’allenatore, anche se ha commesso errori importanti e gravi. Nonostante una stagione un po’ negativa, la società meneghina non è intenzionata a intervenire nel reparto difensivo. Per tale motivo i due difensori restano dei giocatori incedibili. La situazione dovrebbe rimanere tale a meno che non arrivino delle offerte irrinunciabili: ad esempio Kalulu, arrivato a zero e senza aver giocato in prima squadra, garantirebbe una plusvalenza consistente.