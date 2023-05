Milan, quando arriverà Sportiello? L’annuncio dell’esperto di mercato

Arrivano aggiornamenti sul fronte mercato dei rossoneri. Come già appreso nei mesi scorsi, il Milan ha raggiunto l'accordo per un secondo portiere. Come riportato oggi da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, i diavoli sveleranno Marco Sportiello a giugno. Accordo concluso a parametro zero dall'Atalanta, dopo l'accordo verbale raggiunto nel mese di febbraio.