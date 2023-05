Milan, El Shaarawy a zero? Il ritorno del Faraone è possibile

Secondo Tuttosport, il Milan è interessato all'attaccante della Roma, che si può liberare a parametro zero. Ma non ci sono solo i rossoneri

Un budget che comunque sarà utilizzato per investimenti sostenibili e mirati. Ecco perché il club si sta muovendo anche sul fronte dei giocatori a parametro zero. Secondo Tuttosport, uno dei nomi caldi in questa ottica è quello di Stephan El Shaarawy. L'attaccante infatti ha il contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno. Il club giallorosso non ha ancora fatto alcuna proposta di rinnovo al giocatore. E questo inevitabilmente ha attirato l'interesse degli estimatori del classe '92. Nei piani del Milan, l'italo-egiziano sarebbe una valida alternativa a Rafael Leao sul lato sinistro della trequarti. Una soluzione che darebbe maggiori opzioni a Pioli, che in questa stagione ha potuto pescare poco dalla panchina.