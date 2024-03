Milan, sospiro di sollievo per Maignan: potrebbe esserci già domani

Il Milan tira un sospiro di sollievo per Mike Maignan. Il portiere potrebbe essere convocato già per la sfida di domani

Giovedì sera Mike Maignan ha lasciato il campo durante il primo tempo di Slavia Praga- Milan per infortunio. Nella giornata di ieri il portiere ha svolto i controlli del caso, con lo staff rossonero che ha tirato un bel sospiro di sollievo.

Gli esami svolti hanno escluso problemi seri e hanno evidenziato solo una contusione al ginocchio. Come riferito dal Corriere della Sera, oggi il portiere saprà se potrà essere a disposizione per la trasferta di domani contro l’Hellas Verona.

Se il test sul campo dovesse essere positivo, il francese verrà convocato regolarmente da Stefano Pioliper la sfida al Bentegodi. In caso contrario Sportiello è pronto a sostituirlo come fatto a Praga.