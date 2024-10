Milan e Snaifun festeggiano i 125 anni del club con un murale

Nell'ambito delle celebrazioni dei 125 anni del Club, AC Milan e SNAIFUN lanciano una proposta artistica dedicata al compleanno rossonero

Lorenzo Focolari Redattore 19 ottobre 2024 (modifica il 19 ottobre 2024 | 16:49)

Non solo impegni in campo. Continuano infatti le iniziative dedicate ai 125 anni del Milan. E questa volta l'ultima novità è legata alla collaborazione tra i rossoneri e SNAIFUN. In questo caso si tratterà di una proposta artistica. Il club ha comunicato tutti i dettagli sul proprio sito ufficiale. Scopriamoli insieme attraverso il comunicato.

"Nell'ambito delle celebrazioni dei 125 anni dei rossoneri, AC Milan e SNAIFUN – l'app di Snaitech che promuove la cultura sportiva attraverso news, quiz e pronostici – lanciano una proposta artistica che coinvolgerà direttamente i tifosi e celebrerà i valori fondanti che da anni legano i due brand. L'iniziativa, nata dalla solida collaborazione tra SNAIFUN e il Milan, si inserisce in un percorso comune iniziato nella stagione 2010/11 e rafforzato nel tempo; oggi Snaifun è, infatti, Premium Partner dei rossoneri. Entrambe le realtà condividono valori come l'inclusione, il fair play e il riconoscimento sociale, ispirandosi alla passione e al divertimento che solo lo sport è in grado di trasmettere.

Il progetto prevede la realizzazione di un murale celebrativo ideato da Orticanoodles, collettivo milanese attivo nella scena dell'arte urbana dai primi anni 2000 e noto per opere monumentali in Italia e all'estero, realizzate con un approccio partecipativo e un forte legame con il territorio. Il murale, raffigurante alcuni degli elementi fondanti ed evocativi della lunga storia del club rossonero, sarà collocato, nei prossimi mesi, in una location speciale, che sarà successivamente annunciata.

In linea con la filosofia di SNAIFUN di coinvolgere attivamente i fan nella promozione dei valori dello sport, i tifosi saranno i veri protagonisti dell'iniziativa, in quanto avranno l'opportunità di partecipare alla scelta del soggetto del murale. Le votazioni apriranno sabato 19 ottobre alle ore 18.00, quando, in occasione di Milan-Udinese, partita presentata da SNAIFUN, sarà lanciato il sondaggio attraverso un annuncio ufficiale allo stadio e sui canali social del Milan. In particolare, i tifosi potranno votare tra due diversi bozzetti – "A Team of Devils" e "125. Endless Love" – avendo così la possibilità di scegliere quello in cui più si identificano e che ritengono rappresenti in maniera più efficace la storia e i valori della loro squadra del cuore.

Chiunque volesse partecipare al sondaggio potrà farlo attraverso i canali social ufficiali di AC Milan, SNAIFUN e Orticanoodles, dove verranno fornite tutte le informazioni necessarie per esprimere la propria preferenza, fino al 3 novembre, quando chiuderanno le votazioni. L'iniziativa culturale rappresenta il primo passo di un più ampio progetto che riserverà nuove sorprese per i tifosi nel corso del 2025, sottolineando l'impegno condiviso di Milan e SNAIFUN nel celebrare la cultura sportiva, la partecipazione e l'entusiasmo che caratterizzano il mondo dello sport". (acmilan.com)