Milan, slitta di qualche settimana la firma di Kamada: questo il motivo

Mancano soltanto 90 minuti al termine della stagione e il Milangià pensa a come migliorare la rosa per il prossimo anno. Dopo l’acquisto di Marco Sportiello, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo. Il giocatore in questione, vicino a indossare la maglia rossonera, è Daichi Kamada che lascia a zero l’Eintracht Francoforte.