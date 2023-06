Milan, si studia il colpo in difesa: la suggestione viene dalla Francia

Questa sera il Milan di Stefano Pioli chiuderà la propria stagione sportiva 2022-23 e potrà finalmente concentrarsi in pieno...

Redazione Il Milanista

Questa sera il Milan di Stefano Pioli chiuderà la propria stagione sportiva 2022-23 e potrà finalmente concentrarsi in pieno sul fronte mercato. L'obiettivo della dirigenza rossonera è quello di rendere la squadra il più possibile competitiva per affrontare al meglio i vari impegni, sia europei che del nostro campionato. Per far sì che ciò accada, bisognerà prelevare sul mercato diversi calciatori talentuosi, che possano fare al caso dei diavoli.

Il Milan dovrà trovare un vice Giroud, che possa mettere in campo prestazioni brillanti. E che soprattutto, quando è chiamato a sostituire il francese non lo faccia rimpiangere. Tanti sono i nomi in lizza di Massara, a partire da Icardi fino ad arrivare ad Openda del Lens.

MILAN, LA SUGGESTIONE — Sempre dai francesi, il diavolo avrebbe messo nel mirino un calciatore interessante - ma questa volta per il reparto difensivo. Si tratta di Kevin Danso, classe 1998, difensore austriaco del RC Lens. Nelle ultime ore però si è parlato anche di un possibile inserimento del Milan per Sergio Ramos, che ieri ha dato il suo addio al Parco dei Principi, trovando tra l'altro anche la via del gol. Difficile che l'ex Real possa rifiutare le avance dei club Arabi, ma la suggestione ad oggi c'è. Ma non è finita qui. Alfredo Pedullà conferma tutto: si avvicina un altro colpo! <<<