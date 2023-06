Calciomercato Milan / Altro colpo in arrivo: Pedullà conferma tutto! | News

Conquistata aritmeticamente la Champions League , il Milan si è gettato subito a capofitto sul calciomercato senza pensarci due volte. Accelerata repentina e chiusura lampo per Daichi Kamada , che sarà il primo colpo del mercato estivo rossonero. Ma non solo. Il Milan infatti sta continuando a lavorare a testa bassa anche per altri importanti obiettivi.

Uno di questi è ad esempio Ruben Loftus-Cheek. Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore, Maldini sta facendo veramente sul serio per il centrocampista inglese del Chelsea e avrebbe guadagnato la pole position per lui. Ma le piste di calciomercato che sta battendo il Milan in questo momento sono tante. Il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà ha infatti parlato anche di un altro obiettivo caldo che si starebbe avvicinando al Milan <<<