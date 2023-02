Milan: Sergino Dest non convocato per il match contro il Torino

Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Torino di Ivan Juric. Ma giungono nuovamente pessime notizie per mister Pioli.

Redazione Il Milanista

Questa sera il Milan ospiterà a San Siro il Torino di Ivan Juric. Ma giungono nuovamente pessime notizie per mister Pioli.

Di cosa stiamo parlando? Stando alle ultime notizie, Sergino Dest ha subito un nuovo infortunio. Il terzino statunitense, in prestito al Milan dal Barcellona, si è fermato nuovamente. Problemi al muscolo gemello, ovvero in prossimità dell’anca. Il calciatore, dunque, difficilmente verrà convocato per la sfida di oggi contro il Torino.

Non è la prima volta che Destper questioni fisiche dà forfait. L'ex blaugrana a fine gennaio si era fermato per un affaticamento saltando le gare con Sassuolo e Inter. L’americano sarebbe potuto ritornare a disposizione questa sera, ma pare che sia ancora ai box e stia effettuando un lavoro personalizzato per ritrovare la migliore condizione.

Dest ancora out: — Inizialmente si pensava ad una scelta tecnica di Pioli sulla convocazione di Sergino Dest, successivamente però sono arrivati degli aggiornamenti.

In realtà il classe 2000 è ancora alle prese con i fastidi muscolari già citati e dunque non tornerà in gruppo prima di essersi completamente ristabilito dai dolori all’anca.

Difficilmente il calciatore verrà riscattato dal Milan a fine stagione. Servirebbero più di 20 milioni per trattenere l’esterno statunitense, cifra ritenuta elevata per le prestazioni che finora ha messo in campo.