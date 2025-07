Milan, senti Toni: “Riparti da Modric, uno che ha scritto la storia”

L'ex attaccante della nazionale Luca Toni ha parlato del prossimo campionato di Serie A. sentite le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Luca Toni il quale ha detto: “Chi è il favorito secondo me per la vittoria della prossima Serie A? Il Napoli di Conte è campione d’Italia in carica si è mosso bene e in anticipo sul mercato e ha aggiunto un top come De Bruyne”.

Ancora le sue parole

“L’Inter ha cambiato allenatore, ma la squadra è più o meno quella e se aggiunge Lookman… Il Milan é ripartito da Allegri e avrà Modric, uno che ha scritto la storia negli ultimi anni. E la Juventus deve dare del gas se vuole avvicinarsi alle prime e tornare a lottare per lo scudetto”.