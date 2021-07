Milan senti Ordine: “I fuoriclasse non bastano, serve uno stadio”

Il giornalista è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le strategie di mercato dei rossoneri

Redazione Il Milanista

Il calciomercato del Milan è stato sorprendente. I rossoneri cercano di confermarsi e migliorarsi per il prossimo anno, in vista della lotta scudetto e dei prossimi appuntamenti in Champions League; ripetersi è sempre difficile, quindi per ora Maldini e la dirigenza dei diavoli han fatto sapere di star puntando di nuovo al quarto posto, mentre ricercano innesti verdi per porre le basi per un futuro più roseo.

Nonostante si punti a lavorare a lungo termine, già ora ci sono stati tanti innesti e conferme, tra cui ricordiamo: Oliver Giroud; Zlatan Ibrahimovic; Sandro Tonali; Davide Calabria; Mike Maignan; Fode Ballo-Touré; Tomori e Brahim Diaz; e si preparano ad arrivare anche i prolungamenti di contratto di Frank Kessié, Stefano Pioli e Theo Hernandez.

Per crescere al Milan servirà di più

Il progetto del Milan si è confermato ottimo, costituito su un'idea chiara che porti soddisfazioni nell'immediato e aiuti la società a tornare grande come un tempo. Il mix di giovani e campioni adottato la scorsa stagione ha portato i primi frutti e verrà riproposto quest'anno ma non tutti credono che questo potrà bastare.

A parlare delle strategie rossonere a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Franco Ordine, che ha detto: "Per migliorare nettamente ha bisogno non di un fuoriclasse ma dello stadio. Solo lo stadio è in grado di moltiplicare i profitti e aumentare il bilancio. Il Milan per ora dovrà arrangiarsi così, seguendo la politica dei prestiti, che ti consente di fare operazioni positive".

Il mercato non può essere l'unica pista su cui puntare per aumentare gli introiti, soprattutto se fatto male: "A gennaio sono arrivati Meité, Mandzukic e Tomori. I primi due non hanno reso e sono stati restituiti al mittente, Tomori è stato riscattato. O si insegue la formula del calcio sostenibile o andremo avanti verso un inesorabile declino. C'è una linea guida ferma e si vede, ma non credo che con questo mercato si possa fare meglio del prossimo anno".