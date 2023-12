Milan, scambio di regali al centro sportivo: bella iniziativa di Marangon

Il Milan è tornato ad allenarsi al centro sportivo di Milanello per preparare la prossima sfida di campionato contro la Salernitana. Tuttavia oggi i rossoneri non si sono soltanto allenati, ma hanno svolto anche una bella iniziativa.

Come riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, oggi è stato il giorno nel quale scartare questi regali . Tra i regali realizzati ci sono stati anche profumi introvabili o un viaggio a Disneyland per tutta la famiglia. Invece l’allenatore Stefano Pioli ha ricevuto una cornice con tutte le foto dei suoi nipoti, con scritto: “Nonno sei fantastico”.

