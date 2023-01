Milan-Sassuolo, alcune curiosità sul lunch match di San Siro

Questa mattina il Milan scende in campo a San Siro per sfidare il Sassuolo. Vediamo di seguito alcune curiosità sul lunch match

Redazione Il Milanista

Questa mattina alle 12:30 il Milan scenderà in campo a San Siro per disputare la partita contro il Sassuolo, valida per la 20esima giornata di Serie A. Le due squadre stanno attraversando un periodo difficile e hanno voglia di riscatto. In attesa del fischio d’inizio, vediamo di seguito alcune curiosità sul match. Quello di oggi sarà il ventesimo confronto in campionato tra le due squadre, con i rossoneri in vantaggio con dieci successi, tre pareggi e sei sconfitte. C’è da sottolineare che il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide con il Sassuolo senza subire gol.

Dopo il pareggio di agosto, le due squadre potrebbero pareggiare due partite consecutive in Serie A per la prima volta. Invece il risultato più frequente è di 2-1, l’ultimo risalente al dicembre 2020 (quando Leao segnò il gol più veloce della storia dopo sei secondi). Il Milan ha vinto tutte le ultime cinque gare disputate alle 12:30, tenendo la porta inviolata nelle ultime due. Al contrario i neroverdi non hanno vinto nessuno dei due lunch match disputati in questa stagione.

I Diavoli hanno segnato quattro degli ultimi sette gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco e sono quelli che hanno segnato più reti in seguito a un recupero offensivo. Da sottolineare come i quattro gol messi a segno da Diaz sono giunti tutti in gare casalinghe, mentre per Leao sono cinque le reti in casa. Conclude le curiosità il bilancio degli allenatori in perfetto equilibrio. Stefano Pioli ha vinto sette partite su 16 da allenatore contro il Sassuolo, ne ha pareggiate tre e ne ha perse sei.