Milan-Sassuolo, conosciamo meglio l’avversario di oggi dei rossoneri

Questa mattina il Milan affronterà il Sassuolo per la prima partita del girone di ritorno. Conosciamo meglio l’avversario dei rossoneri

Redazione Il Milanista

Alle 12:30 il Milanaffronterà il Sassuolo per la ventesima giornata di campionato, nonché prima partita del girone di ritorno. Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo molto complicato e perciò hanno voglia di riscattarsi. I rossoneri non perdono due partite consecutive in Serie A dal novembre 2021, mentre i neroverdi hanno registrato due pareggi e sei sconfitte nelle ultime otto giornate.

Soltanto una volta gli emiliani sono giunti a nove partite senza successo (tra dicembre 2017 e marzo 2018). Preoccupa anche il bilancio in trasferta, con gli uomini di Dionisi che hanno raccolto solo un punto da inizio ottobre. Il Sassuolo sta infatti vivendo un periodo negativo, soprattutto nel riuscire a trovare la via del gol. Nelle ultime otto partite non è riuscito a segnare in quattro match e, quando lo ha fatto, mai per due volte in una singola partita. Allo stesso modo la difesa risulta molto fragile, con 21 gol subiti in 11 partite.

Altro dato preoccupante per i neroverdi riguarda la gestione del vantaggio, avendo perso ben 34 punti una volta passati in vantaggio. Infine è da sottolineare una difficoltà nel contrastare il pressing alto degli avversari. Il Milan è infatti il club che ha segnato più gol dopo un recupero offensivo (cinque), mentre il Sassuolo è ancora a secco in queste situazioni di gioco. Il Milan dovrà prestare attenzione soprattutto a Berardi, che ha partecipato a 14 gol contro i rossoneri. Non sono però da sottovalutare neanche Frattesi e Pinamonti, due tra i migliori marcatori della squadra.