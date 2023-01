In attesa di Milan-Sassuolo, ecco le possibili chiavi del match di San Siro

È tempo per il Milan di affrontare la prima giornata del girone di ritorno. I rossoneri sono attesi questa mattina alle 12:30 a San Siro per sfidare il Sassuolo. Si tratta di una sfida per nulla banale, con entrambe le formazioni che stanno attraversando un periodo molto difficile. Per tale motivo la differenza potrebbe essere fatta da alcuni dettagli minimi. Proviamo a vedere quali saranno le chiavi del lunch match.

Entrambe le squadre fanno molto affidamento sul gioco offensivo sulle fasce, puntando tutto sugli esterni. Sia i rossoneri che i neroverdi infatti sviluppano il loro gioco sui due lati del campo. In casa Milan sono da valutare le condizioni di Calabria e Hernandez , che dovrebbero aver recuperato dai fastidi riscontrati nell’ultima giornata. Su una delle sue fasce Pioli potrebbe schierare Dest , mentre in avanti dovrebbe esserci il duo Saelemaekers-Leao . Di fronte ci saranno invece Berardi a destra e Laurentiè a sinistra, supportati dalla coppia Toljan-Rogerio.

Il Milan torna a giocare a San Siro dopo ben tre settimane e spera proprio di poter sfruttare a proprio favore il supporto del pubblico. Proprio la carica dei tifosi può aiutare i rossoneri a superare questo momento così delicato. I Diavoli sono la terza squadra per aver segnato nei primi 15 minuti di gioco, mentre gli uomini di Dionisi hanno segnato soltanto due volte in avvio di partita. C’è da sottolineare che andare in rete all’inizio del match è di buon auspicio per la squadra di Pioli, che ha vinto cinque partite su cinque in queste occasioni.