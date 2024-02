Milan: oggi l’incontro con l’Inter ed il sindaco Sala per l’impianto

Continuano le discussione sul nuovo stadio del Milan . Come scrive 'Il Corriere dello Sport' ci sarà un importante incontro a Milano tra Inter, Milan e il sindaco Sala per il tanto discusso tema sull'impianto. Il primo cittadino vorrebbe trattenere almeno una delle due squadre a San Siro e illustrerà il piano di una ristrutturazione dell'impianto .

Il Milan, si legge, a San Donato Milanese, dove ha già investito denaro per i terreni, e l’Inter a Rozzano. Oggi a Rennes non ci sarà il presidente rossonero Scaroni, impegnato nel meeting con il sindaco, e nemmeno il Ceo Furlani, segnalato nelle scorse ore in viaggio per sviluppi commerciali con il proprietario del club Gerry Cardinale in Medio Oriente.