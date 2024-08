Milan, i rossoneri sono la quinta squadra più spendacciona degli ultimi anni

I rossoneri sono la quinta squadra più spendacciona degli ultimi cinque anni. Secondo quanto riportato da Transfermarkt, i rossoneri hanno speso ben 364,8 milioni in cartellini. Il club più spendaccione, per distacco, è la Juventus con 651,1 milioni, seguono Napoli con 417.3, Atalanta con 405.8 e Inter con 402.4. Nel range dei 300 milioni come il Milan c'è solo la Roma con 331,1 milioni spesi. Questa la lista;