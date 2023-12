Milan, questa sera rossoneri in campo con la terza maglia

Questa sera alle 21 il Milan scenderà in campo contro il Newcastle e lo farà indossando la terza maglia della stagione

Mancano sempre meno ore e poi il Milanscenderà in campo al St James' Park per disputare l’ultima sfida di Champions League contro il Newcastle. Alle 21 andrà in scena infatti l’ultima gara del girone, con i rossoneri che hanno una piccolissima e remota opportunità di passare il turno.

I Diavoli sanno però di dover vincere assolutamente contro gli inglesi, per sperare di restare almeno in Europa League. Per questa sfida i meneghini scenderanno in campo con la terza maglia della stagione 2023/24.

Questa maglietta celebra la cultura dell’inclusività e della diversity, temi di fondamentale importanza per il Milan. Tematiche racchiuse anche nel manifesto RespAct del Club meneghino, che si mette in atto con una serie di iniziative volte a combattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.