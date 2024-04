Verso Milan-Roma: Thiaw ancora in dubbio, sennò spazio Kjaer-Gabbia

Malick Thiaw, che ha saltato Milan-Lecce di Serie A per precauzione a causa di una fascite plantare, sta lavorando con lo staff medico per recuperare in tempo per Milan-Roma di Europa League. La sua convocazione sarebbe molto importante giacché Pioli dovrà già rinunciare, in difesa, all'infortunato Pierre Kalulu ed allo squalificato Fikayo Tomori. Nel caso in cui non dovesse farcela spazio a Simon Kjær e Matteo Gabbia. Si tratta degli unici due centrali arruolabili, visto che Jan-Carlo Simic non è in lista UEFA