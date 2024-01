Verso Milan-Roma: Mourinho cambia un titolare a sorpresa

Manca sempre meno alla sfida delle 20:45 a San Siro tra Milan e Roma: il tecnico giallorosso ha deciso di cambiare un titolare a sorpresa

Questa sera alle 20:45 il Milanaffronterà la Romaa San Siro, nel match valevole per la 20esima giornata di Serie A. In settimana le due squadre sono uscite dalla Coppa Italia e cercheranno quindi il riscatto in questo big match di campionato.

Intanto, a poco meno di tre ore dal fischio d'inizio, arriva una notizia importante sulla formazione dei giallorossi. Come riportato da Sky Sport infatti, Mourinho ha deciso di far giocare Svilar tra i pali, lasciando fuori Rui Patricio.

Il cambio di portiere è sorprendente, vista l'importanza della partita e la fiducia che lo Special One aveva sempre avuto per l'esperto estremo difensore portoghese. Secondo quanto emerge, si tratterebbe di una scelta tecnica e non dovuta a problemi fisici.

