Milan, Colombo vicino al prestito al Monza: ma prima c’è il rinnovo

Il Milan sta pensando di rinnovare il contratto a Lorenzo Colombo per poi mandarlo in prestito al Monza: le ultime

Nel frattempo la società rossonera sta cercando di trovare una soluzione per Lorenzo Colombo . Il Milan punta moltissimo sul giovane, ma per il momento la scelta migliore sembra essere quella del prestito. Ieri pomeriggio l’entourage dell’attaccante è stato ricevuto a Casa Milan per un incontro durato meno di un’ora e mezza. Si è parlato dell’interesse del Monza, che ha superato quello del Genoa e del Cagliari.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse, le due parti si aggiorneranno nei prossimi giorni. In settimana è infatti previsto proprio un incontro con il Monza per discutere della cessione del classe 2002. Tuttavia prima del prestito, Colombo rinnoverà il contratto con il Milan. I Diavoli puntano moltissimo su di lui e non vogliono perderlo. La speranza è che l’attaccante possa esplodere sotto la guida di Palladino, per poi far ritorno in rossonero.