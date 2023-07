Milan, rinnovata la partnership con BMW: il comunicato

Questi due mondi si sono incontrati per la prima volta nel progetto BMW in Tour , nato da un'idea dell' Associazione Concessionari Italiani BMW (A.C.I.B.) e presentato a Casa Milan nel mese di aprile . Un progetto in 11 tappe , nelle quali atleti con disabilità, dipendenti e volontari si sono incontrati in avvincenti partite di calcio . La Finale , che vedrà affrontarsi la Squadra Ufficiale Concessionari BMW e la Prima Squadra Ufficiale Serie A di Insuperabili , si terrà a settembre proprio in casa rossonera, presso il Centro Sportivo PUMA House of Football .

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia S.p.A., ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi della partnership con AC Milan e questo rinnovo rappresenta la naturale conseguenza dello straordinario lavoro che abbiamo fatto insieme nelle ultime due stagioni. Dalla prima consegna delle vetture ai giocatori alla creazione di una livrea speciale per la BMW i4 in occasione della presentazione della quarta maglia del team, fino al lancio della nuova BMW XM fatto in anteprima nazionale a Milanello con tutta la squadra e, ovviamente, il diciannovesimo Scudetto. Ma non posso dimenticare neppure i meeting con il nostro board di BMW AG, il progetto di inclusione sociale con i nostri dealer e la Onlus Insuperabili e l'incredibile serata con tutti i partner di AC Milan, fatta nella nostra House of BMW di via Monte Napoleone, con le sette Champions League esposte in esclusiva. Non ci unisce soltanto la passione per la competizione e la ricerca continua del miglioramento ma anche il tema della sostenibilità a 360°: quella del business, quella ambientale, quella sociale. Siamo impegnati entrambi a fare la nostra parte. E continueremo a farlo insieme per le prossime due stagioni".