Milan, la rinascita è iniziata con l’arrivo di Ibra. Ora punta la Champions

È terminato un altro anno ed è tempo di bilanci. Il 2022 è stato un anno magico per i rossoneri, perché ha permesso ai meneghini di vincere lo scudetto (che mancava da decisamente troppo tempo). In questo ultimo anno il Milanè cresciuto in modo esponenziale ed è tornato a vincere anche in Champions League. Risultati importanti per una società che solo tre anni fa era allo sbaraglio e aveva toccato il punto più basso della sua storia. Eppure è stato proprio in quel periodo che è iniziata la rinascita rossonera, grazie all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.