Milan-Rennes di Champions: la time machine della sfida europea

Di nuovo in Europa League, 34 mesi dopo. Di nuovo un avversario francese in questa competizione, non accadeva da novembre 2020...

Stefania Palminteri Redattore 13 febbraio 2024 (modifica il 13 febbraio 2024 | 14:56)

(acmilan.com) Di nuovo in Europa League, 34 mesi dopo. Di nuovo un avversario francese in questa competizione, non accadeva da novembre 2020. Allora era il Lille nel girone, stavolta il Rennes - per la prima volta nella nostra storia - ai playoff. Anche l'Auxerre ha incrociato la strada del Milan ed è proprio la gara del 2 ottobre 1985, in Coppa UEFA, che vogliamo ricordare. Una serata nella quale Pietro Paolo Virdis diradò la nebbia di San Siro.

Nato a Sindia, l'attaccante sardo era arrivato in rossonero da un anno accompagnato già da fama ed esperienza: Nuorese, Cagliari, Juventus e Udinese in carriera, mettendo in bacheca le prime vittorie e dimostrando un grande feeling con il gol. Poi il Milan. Il Milan agli sgoccioli del ciclo Farina, allenato da Liedholm e appena tornato in Europa. Tredici reti e sei assist alla prima stagione, dati migliorati in quella successiva. Fin dal principio, in Serie A battendo il Bari (1-0) e in Coppa UEFA colpendo l'Auxerre. Pronti via e il mancino di Pietro Paolo sembrava mettere in discesa l'andata del primo turno allo Stade Abbé Deschamps, invece i padroni di casa rimontarono imponendosi 3-1 e complicando molto la qualificazione.

Se al ritorno non serviva una mezza impresa, poco ci mancava. In campo: Terraneo in porta, Tassotti-Baresi-Maldini-Galdini in difesa, Icardi-Di Bartolomei-Wilkins-Evani in mediana, Hateley-Virdis in attacco. Da marcatore in terra francese a trascinatore in casa, Virdis apre le danze grazie a un'imperiosa incornata alla mezz'ora (assist di Wilkins). Vantaggio, ma non basta. Servono il raddoppio per avere lo scarto necessario per ribaltare le sorti della qualificazione. Eccolo, Virdis propizia la ripartenza che porta al sigillo di testa di Hateley (assist di Evani). Il Diavolo comanda gioco e match, la ripresa è pressoché gestione. Fino al 3-0. Indovinate? Esatto, firmato ancora da Virdis, doppietta con stacco aereo sugli sviluppi di un angolo (assist di Evani). I lampi di un campione che col passare del tempo diventerà icona rossonera.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.