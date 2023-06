Milan, la reazione dei tifosi rossoneri sui social: #Maldininonsitocca!

I tifosi del Milan hanno esternato sui social tutta la loro rabbia e delusione per l’addio di Paolo Maldini. Questi gli hashtag in tendenza

La notizia dell’addio di Maldini e Massara dal Milan ha colto alla sprovvista tutti i tifosi del Milan, che non si aspettavano minimamente questa scelta da parte della società. La decisione è stata presa ieri durante l’incontro con il proprietario Gerry Cardinale. Manca soltanto l’ufficialità, che potrebbe arrivare in serata o al massimo domani mattina, ma ormai non c’è nulla da fare per evitare questo epilogo.

Tra i messaggi più emblematici c’è quello di un tifoso che afferma: “Oggi insieme a Paolo Maldini viene ‘licenziato’ il Milan perché lui è il Milan”. Un altro tifoso afferma: “Tanta fatica per raggiungere obiettivi ed equilibrio, per tornare dove meritiamo di stare e poi arriva un americano e resetta tutto in dieci secondi”. E ancora: “L'ennesimo brutto risveglio. Rabbia, delusione e confusione sono solo alcuni dei termini che rispecchiano lo stato d'animo del popolo rossonero in questi giorni". Tuttavia c’è anche chi non vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto: “Aspettiamo di vedere come andrà il mercato prima di parlare". Vediamo di seguito altri tweet pubblicati dai tifosi rossoneri: