Milan, operazione con il Real per Guler? Non in stile Brahim Diaz

Il Real Madrid avrebbe proposto Arda Guler al Milan. La notizia è arrivata ieri direttamente dalla Spagna, riportata dal quotidiano Marca. Negli scorsi anni le merengues e i diavoli hanno combinato l'operazione che ha portato in prestito triennale Brahim Diaz. L'obiettivo da Madrid è un'operazione simile a quella intavolata con l'attaccante spagnolo, ma ora il Milan non è poi così convinto ad accettare. Il motivo è abbastanza chiaro: i meneghini sarebbero propensi ad avallare una similare trattativa, ma dal momento in cui si possano inserire condizioni diverse di acquisto. Inoltre il Milan non vorrebbe un diritto di ri-acquisto da parte dei madrileni. La trattativa è ancora ferma ad un pourparler, ma potrebbero aprirsi degli spiragli futuri.