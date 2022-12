Milan, ecco quando ritornano in gruppo gli infortunati

Il Milan si sta allenando in questi giorni per prepararsi alla ripresa del campionato. Ecco quando torneranno gli infortunati

Redazione Il Milanista

Il Milansi è ritrovato venerdì al centro sportivo di Milanello per riprendere gli allenamenti. Tutti i giocatori non impegnati nel Mondiale di Qatar hanno avuto due settimane di riposo, per rilassarsi in famiglia e ricaricare le batterie. Da gennaio infatti partirà un vero tour de force per i rossoneri impegnati in campionato, Champions League e Coppa Italia. In questi giorni mister Pioli ha riabbracciato i suoi uomini e anche alcuni infortunati, mentre dovrà aspettare ancora un po’ per i due eliminati dalla competizione iridata.

Durante il mese di dicembre il Milan si allenerà agli ordini di mister Pioli, ma effettuerà anche delle amichevoli e partirà per il ritiro di Dubai. Qui la società meneghina soggiornerà dall’11 al 20 dicembre e prenderà parte alla Dubai Super Cup contro Arsenal e Liverpool. Il piano dell’allenatore è di partire piano con gli allenamenti, per aumentare gradualmente il carico fino alla partenza prevista per il 10 dicembre.

Durante queste settimane Pioli confida di poter riabbracciare molti infortunati. Primo della lista è Mike Maignan, che da qualche giorno si allenava da solo a Milanello. Il portiere è tornato in gruppo svolendo il lavoro previsto dal suo programma, anche se è praticamente recuperato. Il francese sarà a disposizione per la ripresa, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Calabria, Florenzi e Saelemaekers. Tutti e quattro i giocatori dovrebbero partire per il ritiro di Dubai con il resto del gruppo. Stessa cosa per De Ketelaere eliminato dal Mondiale. Ancora in dubbio invece la presenza di Kjaer, con la decisione definitiva che verrà presa in queste ore.