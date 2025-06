Il Milan punta su Xhaka: la chiave dell’affare può essere Thiaw

Il Milan ha puntato con forza su Granit Xhaka . Il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen è uno dei principali obiettivi di Igli Tare per questo calciomercato. Con il 32enne il ds aggiungerebbe alla rosa tasso tecnico e grande leadership.

Nelle prossime ore il Diavolo intensificherà i contatti con il club tedesco per convincerlo a cedere il giocatore, che è comunque un titolare. E la chiave per farlo potrebbe essere mettere sul piatto un altro giocatore, che interessa in quel di Leverkusen.