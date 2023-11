Milan, Pulisic e Chukwueze rientreranno contro il PSG

Un avvio di stagione da incubo per i rossoneri, che hanno dovuto fronteggiare i vari infortuni - che tormentano e non poco i pensieri...

Un avvio di stagione da incubo per i rossoneri, che hanno dovuto fronteggiare i vari infortuni - che tormentano e non poco i pensieri di Stefano Pioli. Sabato sera alle ore 20:45 si ritornerà in campo, e il Milan ospiterà nella splendida cornice di San Siro l'Udinese di Cioffi, entrato al timone al posto di Andrea Sottil.

I meneghini dovrebbero far a meno di due giocatori importanti per la sfida contro i friulani: ovvero Christian Pulisic e Chukwueze. L'esterno americano ha avuto un problema fisico nel match contro gli azzurri, ma non si tratta di niente di serio e rientrerà in gruppo per la sfida europea contro il PSG - lo stesso discorso vale anche per Chukwueze, che è pronto a scaldare i motori e tornare a disposizione di Pioli.

