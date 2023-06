Milan, rebus di mercato: in attacco spunta Christian Pulisic

La stagione sportiva dei rossoneri è ormai giunta ai titoli di coda - ora, dunque, bisognerà programmare il Milan del futuro. La società, capitanata da RedBird ha già mosso inaspettatamente le prime mosse, sollevando dall'incarico dirigenziale Paolo Maldini e Frederic Massara . Il mercato per ora è in stand-by, in attesa di capire con chiarezza quale sarà l'organigramma societario. I rossoneri negli ultimi giorni lavorativi dei due direttori hanno strappato un accordo con Daichi Kamada. Il calciatore nipponico, salvo colpi di scena vestirà la maglia dei diavoli.

Secondo la 'rosea', il Milan starebbe seguendo in attacco, lo statunitense Christian Pulisic. Il classe 1998 è al Chelsea da quattro stagioni ed ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Un dettaglio che, in fase di trattativa, potrà tornare utile ai rossoneri. Il club londinese, per Pulisic, in campo per 1.013' in 30 partite con i 'Blues' in stagione (un gol e 2 assist all'attivo) non potrà certamente chiedere una cifra esorbitante.