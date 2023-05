Il programma del weekend per le formazioni rossonere: ecco le fasi finali

Sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato in merito agli impegni delle formazioni rossonere nel weekend alle porte: “È in arrivo un fine settimana caratterizzato da sfide dall'elevata posta in palio per il Settore Giovanile rossonero. Nella giornata di sabato, la Primavera di Mister Abate e l'Under 18 di Christian Terni saranno impegnate - rispettivamente contro Sassuolo e Monza - nell'ultimo incontro del proprio cammino in campionato”.