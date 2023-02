Milan Primavera, ancora un’altra sconfitta: 2-0 in casa del Sassuolo

Continua il periodo negativo del Milan Primavera, che nella giornata di ieri è stato sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo.

Il Milan Primavera continua a non sbloccarsi in questo 2023. Nella giornata di ieri infatti è stato sconfitto dal Sassuolo per 2-0. La partita è stata decisa dalla doppietta messa a segno dal capocannoniere Bruno. Va sottolineata la reazione dei rossoneri nel finale della partita, perché sono stati bravi a creare molte azioni e a segnare un gol (che è stato annullato a Longhi). Tuttavia non hanno fatto abbastanza per riaprire il match e sperare in un risultato diverso.