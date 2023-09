Youth League, Milan Primavera-Newcastle: ecco la designazione arbitrale

Il Milan Primavera di Ignazio Abate si prepara anche per l'esordio in Youth League. La prima apparizione sarà contro il Newcastle

Il Milan Primavera di Ignazio Abate si prepara anche per l'esordio in Youth League . La prima apparizione sarà contro il Newcastle sarà il 19 settembre. Di seguito la designazione arbitrale della partita tra i rossoneri e gli inglesi di Youth League: arbitrerà Stefan Ebner austriaco. Gli assistenti saranno Martin Höfler e Mattias Hartl. Quarto uomo l'italiano Juan Luca Sacchi.

Dopo la sosta per le Nazionali, riprende anche il campionato Primavera. I rossoneri dovranno vedersela sabato alle 11 allo Stadio Ricci di Sassuolo contro i neroverdi, che sono a quota 4 punti dopo le prime due giornate. I meneghini invece, vengono da due successi: rispettivamente contro Monza e Bologna.

