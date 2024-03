Milan Primavera, chi si rivede: in campo dal 1′ Mattia Caldara

Oggi è andata in scena la sfida di Primavera tra il Milan di Ignazio Abete e la Lazio, valida per la 26a giornata del campionato Primavera 1

Stefania Palminteri Redattore 17 marzo - 12:54

Oggi è andata in scena la sfida di Primavera tra il Milan di Ignazio Abete e la Lazio, valida per la 26a giornata del campionato Primavera 1. Nell'undici titolare della formazione rossonera spicca il nome di un calciatore della prima squadra di Stefano Pioli. Si tratta di Mattia Caldara, centrale difensivo italiano, il quale sta svolgendo un lavoro a parte rispetto a quello del gruppo della prima squadra per poter rientrare al meglio dopo l'infortunio.

Tornato al Milan in estate dopo l'ultimo prestito allo Spezia, a settembre aveva riportato un serio infortunio alla caviglia che lo ha costretto ad operarsi. I tempi di recupero erano stimati in circa tre mesi, ma si sono ulteriormente allungati. A giugno, inoltre, il centrale 29enne andrà in scadenza con il club meneghino che difficilmente gli rinnoverà il contratto.

