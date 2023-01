Riavvolgiamo il nastro: ripercorriamo il 2-2 della Primavera contro il Napoli

Il Milan Primavera pareggia in rimonta la prima partita del 2023. vediamo il tabellino della gara del Puma House of Football

La cronaca del primo tempo

“La prima occasione è rossonera e viene confezionata dal giovane Scotti, chiuso da Boffelli in corner dopo una bella serpentina in area di rigore. Il Napoli al primo affondo trova il gol del vantaggio con Gioielli al 19', che anticipa Paloschi di testa e batte Torriani, alla prima da titolare in campionato quest'anno. I rossoneri accusano il colpo ma, dopo qualche minuto di assestamento, trovano le forze per reagire: El Hilali e Gala, al 33' e al 35', chiamano di nuovo Boffelli a due interventi non semplici. Non accade più nulla e la prima frazione si chiude con gli ospiti avanti di una rete”.